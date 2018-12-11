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      Владельцы судов, блокировавших Керченский пролив, владеют бизнесом в Украине, – InformNapalm

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      Компания принадлежит семье Народницких
      Компания принадлежит семье Народницких / informnapalm.org

      Компания, чьи корабли атаковали украинские суда во время прохода в Керченском проливе, занимается контрабандой и нарушает правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом, а ее владельцы владеют бизнесом в Украине.

      Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

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      По данным ресурса, блокировали украинские суда танкер Neyma, а также буксиры "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген". Все они в собственности компании "Ювас-Транс", которая принадлежит Ярославу, Анатолию и Олегу Народницким. Проживают бизнесмены в оккупированной Керчи.

      Ярослав Народицкий является основателем 8-ми компаний, зарегистрированных в Российской Федерации. Народницкий Анатолий – 5-ти. Впрочем, они также являются учредителями различных предприятий.

      По информации из открытых источников, Народицкие причастны не только к систематическому нарушению санкционного режима с Крымом, но и к различным контрабандным схемам за пределами Украины. Так, например, танкер Goeast, который принадлежит UVAS-TRANS LTD и ходит под флагом Коморских островов, обстреляла береговая охрана Ливии в октябре 2017 года за вывоз контрабандного топлива,
      – отметили в расследовании.

      А в 2015 году судно Народницких задержали российские пограничники за того, что танкер покупал и сбывал нелегальное топливо в открытом море. Как пояснил Анатолий Народицкий российским СМИ, такой схемой он пользовался для обхода санкций против Крыма.

      Собственно, Народницкие используют свои украинские фирмы, чтобы вести бизнес с компаниями из Евросоюза. Также на Ярослава Народницкого зарегистрирована компания в Шотландии, и там он указывает себя как гражданин Украины.

      По данным ресурса, Народницкие и их сообщники не находятся в санкционных списках Украины, о громких судебных решениях в отношении их компаний упоминаний также нет.

      Контрабанда, систематическое нарушение законов Украины и международного права, возможное уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подозрение на двойное гражданство, организация преступной сети и вишенка на торт – недавнее блокирование украинских военных кораблей. И это только то, что команда InformNapalm смогла найти, воткнув лопату в землю на полштыка,
      – подытожили в InformNapalm.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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