Сначала подобного превышения не наблюдалось, об этом отмечали на брифинге. Однако очевидно сейчас ситуация несколько изменилась.

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В Тернополе есть превышение допустимых показателей

Вниманию тернополян! Только что в ОВА сообщили о результатах последних замеров качества воздуха. По состоянию на сейчас в 7 из 10 контрольных точек выявлено превышение нормативных показателей,

– написал городской голова.

Он также обратился к жителям Тернопольской и соседних общин с просьбой максимально обезопасить себя и своих родных, стоит закрыть окна и форточки, вентиляционные ходы. "Ограничьте свое пребывание и, особенно, пребывание детей на свежем воздухе. По возможности, завесьте окна и двери влажными простынями. Берегите себя!" – Говорится в сообщении.

Незадолго до этого генеральный директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Оксана Чайчук сообщила, что на место выехала группа реагирования на химическую опасность. Воздух проверяли на содержание продуктов сгорания, таких как СО, СО2, NO2, хлорсодержащие вещества и тому подобное.

На тот момент превышений вредных веществ нет, были обнаружены следы продуктов сгорания СО2, а также хлорсодержащих веществ, которые не превышали допустимых концентраций в атмосферном воздухе.