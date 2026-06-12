В воздухе было более сотни дронов, есть попадания: в ВВС рассказали о ночной атаке противника
Оккупационные войска продолжили наносить удары по Украине в ночь на 12 июня, запустив 117 ударных дронов. Несмотря на успешную работу украинской ПВО, к сожалению, зафиксированы попадания.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.
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Сколько БПЛА летело на Украину в ночь на 12 июня?
В ночь на 12 июня, начиная с 18:00 11 июня, противник осуществил массированную атаку на Украину, выпустив 117 ударных БПЛА различных типов, в частности «Шахед», «Гербера», «Италмас» и имитаторы «Пародия».
Запуски фиксировались из направлений Орел, Курск, Миллерово, что в России, а также Чауда и Гвардейское на временно оккупированной территории Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– уточнили в ВС.
По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или обезвредила 102 вражеские цели. К сожалению, на 7 локациях фиксируются попадания 14 ударных дронов, а еще на 8 – падение обломков.
Отметим, вражеская атака на Украину продолжается до сих пор. Призываем соблюдать правила безопасности и находиться в безопасных местах во время угрозы удара.
Важно!, Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале 24 Канала.
Где фиксируют последствия атаки?
Ночью 12 июня оккупанты атаковали дронами общежитие в Сумах. Попадание произошло на уровне 6 этажа.
Также в результате атаки повреждения фиксируют в Полтавской области. Там враг попал в цех одного из промышленных предприятий –, вспыхнул пожар.
В Сумской области враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре. Под атакой оказались станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции. В результате попадания погибла работница одного из объектов железной дороги.