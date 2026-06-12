В воздухе было более сотни дронов, есть попадания: в ВВС рассказали о ночной атаке противника

Оккупационные войска продолжили наносить удары по Украине в ночь на 12 июня, запустив 117 ударных дронов. Несмотря на успешную работу украинской ПВО, к сожалению, зафиксированы попадания.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также «Шахеды» атаковали станции,, вокзалы и не только: враг нанес удар по железной дороге Сумской области

Сколько БПЛА летело на Украину в ночь на 12 июня?

В ночь на 12 июня, начиная с 18:00 11 июня, противник осуществил массированную атаку на Украину, выпустив 117 ударных БПЛА различных типов, в частности «Шахед», «Гербера», «Италмас» и имитаторы «Пародия».

Запуски фиксировались из направлений Орел, Курск, Миллерово, что в России, а также Чауда и Гвардейское на временно оккупированной территории Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– уточнили в ВС.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или обезвредила 102 вражеские цели. К сожалению, на 7 локациях фиксируются попадания 14 ударных дронов, а еще на 8 – падение обломков.

Отметим, вражеская атака на Украину продолжается до сих пор. Призываем соблюдать правила безопасности и находиться в безопасных местах во время угрозы удара.

Важно!, Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале 24 Канала.

Где фиксируют последствия атаки?

Ночью 12 июня оккупанты атаковали дронами общежитие в Сумах. Попадание произошло на уровне 6 этажа.

Также в результате атаки повреждения фиксируют в Полтавской области. Там враг попал в цех одного из промышленных предприятий –, вспыхнул пожар.

В Сумской области враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре. Под атакой оказались станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции. В результате попадания погибла работница одного из объектов железной дороги.