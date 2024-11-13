Незадолго до семи утра на Львовщине раздались сирены. Воздушные силы предупредили о пусках крылатых ракет с "тушек".

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Перебои в работе транспорта

В городском совете предупредили, что движение общественного транспорта во Львове отражается некорректно.

Все из-за применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

Просим это учитывать,

– отметили в ведомстве.

По состоянию на 08.32 во Львовской области объявили отбой тревоги.

К слову, в Киеве раздавались взрывы. Враг ударил по столице баллистикой. На месте прилета возник сильный пожар.