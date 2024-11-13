Незадовго до сьомої ранку на Львівщині залунали сирени. Повітряні сили попередили про пуски крилатих ракет з "тушок".
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Перебої у роботі транспорту
У міській раді попередили, що рух громадського транспорту у Львові відображається некоректно.
Усе через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)
Просимо це враховувати,
– зазначили у відомстві.
Станом на 08:32 у Львівській області оголосили відбій тривоги.
До слова, у Києві лунали вибухи. Ворог вдарив по столиці балістикою. На місці прильоту виникла сильна пожежа.