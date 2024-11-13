Незадовго до сьомої ранку на Львівщині залунали сирени. Повітряні сили попередили про пуски крилатих ракет з "тушок".

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Перебої у роботі транспорту

У міській раді попередили, що рух громадського транспорту у Львові відображається некоректно.

Усе через застосування засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ)

Просимо це враховувати,

– зазначили у відомстві.

Станом на 08:32 у Львівській області оголосили відбій тривоги.

До слова, у Києві лунали вибухи. Ворог вдарив по столиці балістикою. На місці прильоту виникла сильна пожежа.