24 Канал Атака по многоэтажке в Сумах, террор Киева и других городов: какие последствия ударов врага
4 апреля, 09:44
Даниил Муринский, Владислав Кравцов

Российская армия вечером 3 апреля снова запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". Из-за этого областями стала распространяться воздушная тревога.

Что известно о воздушной тревоге?

17:10, 04 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

16:46, 04 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в Одесскую область, курс Затока.

16:45, 04 апреля

БпЛА на Запорожье с востока.

16:45, 04 апреля

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщине и Харьковщине.

16:10, 04 апреля

БпЛА на Днепропетровщине, курс северо-западный.

14:55, 04 апреля

БпЛА на Николаевщину с юга.

14:38, 04 апреля

В результате падения вражеского "Шахеда" в Слободском районе Харькова ранен ребенок.

14:12, 04 апреля

В Харькове зафиксировали взрыв. Детали уточняются.

13:00, 04 апреля

БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

12:55, 04 апреля

БпЛА на юге Сумщины, курс западный.

12:23, 04 апреля

БпЛА на Николаевщине, курс северный.

11:20, 04 апреля

БпЛА на Чернигов с северо-востока.

11:18, 04 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в Одесскую область, курс на Затоку.

11:14, 04 апреля

БпЛА в направлении Запорожья с юга.

11:12, 04 апреля

БпЛА на Полтавщине, курс на Лубны.

10:53, 04 апреля

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

10:28, 04 апреля

БпЛА на Сумы с севера.

09:40, 04 апреля

БпЛА курсом на Николаев с востока.

09:35, 04 апреля

БпЛА на Кировоградщине, курс на Новомиргород.

09:33, 04 апреля

Россияне в ночь на 4 апреля атаковали Украину 286 беспилотниками. Силы ПВО сбили 260 БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и "Италмас". Зафиксировано попадание дронов на 10 локациях, а также падение обломков в ряде областей.

09:29, 04 апреля

В Харькове зафиксировали падение обломков БпЛА в Немышлянском районе. В результате атаки есть один пострадавший. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

09:25, 04 апреля

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс западный.

БпЛА на Кировоградщине курсом на Кропивницкий.

БпЛА на Сумщине курсом на Глухов.

09:20, 04 апреля

На Полтавщине вражеские БпЛА атаковали промышленно-производственные предприятия. В результате попаданий возникли пожары. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщили в Полтавской ОГА.

09:19, 04 апреля

В Киеве в результате падения обломков вражеского БпЛА на крышу четырехэтажного офисного здания в Дарницком районе возник пожар. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

09:12, 04 апреля

В Сумах в ночь на 4 апреля россияне ударили БпЛА по многоэтажке. В ГСЧС сообщили, что пострадало 7 человек, среди них – ребенок.

08:54, 04 апреля

БпЛА на севере Черниговщины курсом на север.

Группа БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину / Полтавщину.

БпЛА на Харьковщине вблизи Малой Даниловки.

08:54, 04 апреля

Группа БпЛА на Полтавщине, мимо Глобино, Градижск – курсом на Кировоградщину.

БпЛА на Николаевщине северо-западным курсом.

08:19, 04 апреля

БпЛА на Полтавщине курсом на Шишаки с северо-востока.

07:59, 04 апреля

БпЛА с Черного моря курсом на Одессу / Черноморск.

07:55, 04 апреля

БпЛА на Сумщине курсом на Ахтырку с северо-востока.

07:05, 04 апреля

Киевщина: БпЛА на Бышев с северо-востока.

07:04, 04 апреля

БпЛА на Конотоп с северо-востока.

БпЛА мимо Сумы, курс – юго-западный.

06:58, 04 апреля

БпЛА мимо Вишневого в направлении Боярки.

06:52, 04 апреля

БпЛА на Ахтырку с северо-востока.

06:51, 04 апреля

Сумщина: БпЛА на Конотоп с северо-востока.

БпЛА мимо Суммы, курс – юго-западный.

06:29, 04 апреля

БпЛА на Киев с востока.

06:26, 04 апреля

Новые группы БпЛА на востоке Харьковщины, направляются на запад мимо Изюма.

06:24, 04 апреля

В Черкасской области в результате российской атаки БпЛА 3 марта повреждены частные дома. Медики оказывают помощь пострадавшим. Об этом сообщили в Общественное Черкассы.

06:22, 04 апреля

БпЛА на Киевщине курсом на Борисполь с северо-востока.

06:10, 04 апреля

Черниговщина: несколько групп БпЛА мимо Ични и Лосиновки направляются на юго-запад в направлении Киевщины.

05:34, 04 апреля

БпЛА на Миргород с севера.

05:17, 04 апреля

Сумщина: БпЛА мимо Глухова, курс юго-западный.

05:05, 04 апреля

БпЛА на Сумы с севера.

05:03, 04 апреля

БпЛА на Харьков с севера.

04:45, 04 апреля

БпЛА с Сумщины и Харьковщины на Полтавщину, курсом на Котельву, Опошню.

04:39, 04 апреля

БпЛА на Сумы с севера.

04:17, 04 апреля

Скоростная цель на Запорожье!

03:31, 04 апреля

Полтавщина: БпЛА мимо Оржицы курсом на юг.

02:59, 04 апреля

Группа БпЛА на Сумщине – курс западный.

БпЛА на севере Полтавщины вблизи населенных пунктов Лохвица, Чернухи.

02:41, 04 апреля

Взрывы прогремели в Сумах. Власти просят находиться в укрытиях – воздушная атака продолжается.

02:29, 04 апреля

Сумщина – группа БпЛА на юге, западным курсом.

01:47, 04 апреля

Группа БпЛА на Сумщине мимо Степановки, западным курсом.

Группа БпЛА с Черного моря в направлении Одесской области (Затока).

БпЛА на Харьковщине курсом на Ольшаны, Люботин с севера.

01:28, 04 апреля

БпЛА в направлении Одессы с Черного моря.

00:47, 04 апреля

Группа БпЛА на Полтавщине курсом на Кременчуг.

Группа БпЛА с Черного моря продолжает движение в направлении на Черноморское.

Харьковщина – БпЛА вблизи Близнюков, Александровки.

БпЛА на Полтавщине курсом на Киевщину (Бориспольский район).

00:20, 04 апреля

Группа БпЛА с Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморское).

23:59, 03 апреля

Группа БПЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.

23:48, 03 апреля

Группа БПЛА на Сумщине, курсом на Большую Писаревку.

23:44, 03 апреля

Группа БПЛА на Запорожье, курсом на Камышеваху.

23:22, 03 апреля

В Херсоне дрон атаковал больницу

В Херсонской ОВА сообщили, что около 22:15 россияне атаковали с дрона одну из больниц в Херсоне.

Под вражеский удар попал 24-летний парень. Он получил взрывную травму и осколочное ранение плеча, 
– говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший получает необходимую медпомощь.

23:17, 03 апреля

  • Сумщина – группа БПЛА мимо н.п. Дубовязовка, курсом на Черниговщину.

  • Черниговщина – БПЛА вблизи н.п. Макошино, Михайло-Коцюбинское, Сновск.

22:47, 03 апреля

В Сумах было слышно несколько взрывов, передают корреспонденты Суспильного.

22:44, 03 апреля

  • Сумщина – группа БПЛА мимо н.п. Бурынь, западным курсом.

  • Харьковщина – группа БПЛА курсом на н.п. Краснопавлику с востока.

21:24, 03 апреля

В Черкассах слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного.

21:11, 03 апреля

БПЛА на Черкассы с востока.

21:08, 03 апреля

БПЛА на Сумы с юго-запада.

20:45, 03 апреля

БПЛА в направлении Харькова с севера.

20:37, 03 апреля

БПЛА по границе Сумщины и Полтавщины, курс – западный.

20:35, 03 апреля

БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, вектор – Николаев.

20:18, 03 апреля

  • БПЛА с Сумщины на Полтавщину, вектор – Гадяч.

  • БПЛА на востоке Харьковщины, мимо Изюма направляются на запад.

19:53, 03 апреля

Харьковщина: БПЛА на/мимо Берестин, курс – западный (Полтавщина).

19:20, 03 апреля

Харьковщина:

  • БПЛА мимо Балаклеи, курс – западный.

  • БПЛА в направлении Харькова с востока.

19:16, 03 апреля

БПЛА на Кривой Рог с севера.