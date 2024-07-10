Россияне запустили "Шахеды": в каких областях раздается воздушная тревога

10 июля 2024, 22:00
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Воздушные силы

Вечером 10 июля российские войска в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Сейчас в части областей Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога распространилась по южным областям Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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21:51, 10 июля

Куда движутся "Шахеды"

В Воздушных силах сообщили, что группа "Шахедов" движется с юга. Курс – северо-западный.

Автор: Поліна Буянова