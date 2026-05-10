24 Канал Новости Украины
10 мая, 15:09
Перемирие – не слышали: Россия снова атакует Украину "Шахедами" – где сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия, несмотря на объявленное перемирие, 10 мая снова запустила "Шахеды" по Украине. Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

Если в вашей области раздавались сирены – немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следил за информацией о движении вражеских целей в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

14:32, 10 мая

Вражеские БПЛА на юге Днепропетровщины, курсом на Днепр/Павлоград.

12:13, 10 мая

Николаевский район. россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. Пострадало два человека – 68-летний мужчина и 63-летняя женщина, они госпитализированы. На сейчас состояние пострадавших удовлетворительное, 
– написал Виталий Ким.

