Запустили дроны и ракеты: по всей территории Украины – тревога, работает ПВО

13 июня 2023, 02:47
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Военные так называемой "второй армии мира" в ночь на 13 июня нанесли очередной массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Поэтому по всей территории страны звучали воздушные тревоги.

Сирены начали выть около половины 2 ночи на Юге. Вскоре карта воздушных тревог "краснела", пока во всех областях Украины не начали предупреждать о возможной ракетной или дроновой атаке.

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Воздушная тревога: что известно об атаке

 

13 июня

03:52 Сирены также запустили для жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской и Волынской областей. На эту минуту карта воздушных тревог "покраснела" полностью.03:47 Сирены предупреждают об угрозе с неба жителей Ивано-Франковской области, а через минуту – Тернопольской.

03:44 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО в области. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не покидать их, пока не будет отбоя.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– отмечают в ОВА.

03:40 Воздушную тревогу объявили жителям Черновицкой и Хмельницкой областей.03:39 СМИ сообщили, что в Киевской области прогремели взрывы.03:26 Глава Криворожского РВА Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в Кривом Роге. Он призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в сети.03:25 СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кировоградской области.03:17 СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на Днепропетровщине.03:08 СМИ сообщают, что в Харькове раздаются взрывы.02:56 СМИ сообщают, что в Днепропетровской области слышны звуки взрывов.02:46 Сирены начали выть в Киеве и Винницкой области. Через минуту предупреждали об угрозе с неба жителей Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской.02:19 В Monitor сообщили, что в Днепропетровской области слышат взрывы. Жителей призывают осторожничать. В то же время сирены выли уже в Одесской области.02:16 Сирены завыли уже и на Харьковщине, а через минуту – на Полтавщине и Сумщине.02:13 БПЛА уже были в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.02:11 Предупредили об угрозе жителей Кировоградской области.02:05 Зафиксировали БПЛА в Запорожье и Днепропетровщине.01:54 Воздушную тревогу объявили в Донецкой области.01:47 Monitor пишет, что зафиксировали движение неустановленных БПЛА с Южного направления.01:42 Сирены выли уже в Запорожье, Днепропетровщине.01:35 Monitor отметил, что предварительно с Ту-95МС могли совершить пуски крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Тогда же воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях.00:00 Зафиксировали уже 9 – 10 бортов Ту-95МС в небе. Они входили в район Каспийского моря.

12 июня

22:21 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что из аэродрома "Оленья" вылетели сразу 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

 

Автор: Назарій Лазур