Запустили дроны и ракеты: по всей территории Украины – тревога, работает ПВО

Военные так называемой "второй армии мира" в ночь на 13 июня нанесли очередной массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Поэтому по всей территории страны звучали воздушные тревоги.

Сирены начали выть около половины 2 ночи на Юге. Вскоре карта воздушных тревог "краснела", пока во всех областях Украины не начали предупреждать о возможной ракетной или дроновой атаке.

Читайте также Авиация России несколько снизила активность: в Воздушных силах назвали причину

Воздушная тревога: что известно об атаке

13 июня

Сирены также запустили для жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской и Волынской областей. На эту минуту карта воздушных тревог "покраснела" полностью.Сирены предупреждают об угрозе с неба жителей Ивано-Франковской области, а через минуту – Тернопольской.

03:44 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО в области. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не покидать их, пока не будет отбоя.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– отмечают в ОВА.

12 июня

Воздушную тревогу объявили жителям Черновицкой и Хмельницкой областей.СМИ сообщили, что в Киевской области прогремели взрывы.Глава Криворожского РВА Александр Вилкул подтвердил информацию о взрывах в Кривом Роге. Он призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в сети.СМИ сообщают, что взрывы раздаются в Кировоградской области.СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге на Днепропетровщине.СМИ сообщают, что в Харькове раздаются взрывы.СМИ сообщают, что в Днепропетровской области слышны звуки взрывов.Сирены начали выть в Киеве и Винницкой области. Через минуту предупреждали об угрозе с неба жителей Черкасской, Житомирской, Киевской и Черниговской.В Monitor сообщили, что в Днепропетровской области слышат взрывы. Жителей призывают осторожничать. В то же время сирены выли уже в Одесской области.Сирены завыли уже и на Харьковщине, а через минуту – на Полтавщине и Сумщине.БПЛА уже были в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.Предупредили об угрозе жителей Кировоградской области.Зафиксировали БПЛА в Запорожье и Днепропетровщине.Воздушную тревогу объявили в Донецкой области.Monitor пишет, что зафиксировали движение неустановленных БПЛА с Южного направления.Сирены выли уже в Запорожье, Днепропетровщине.Monitor отметил, что предварительно с Ту-95МС могли совершить пуски крылатых ракет типа Х-101/Х-555. Тогда же воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях.Зафиксировали уже 9 – 10 бортов Ту-95МС в небе. Они входили в район Каспийского моря.Мониторинговый канал Monitor сообщил, что из аэродрома "Оленья" вылетели сразу 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.