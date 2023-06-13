Запустили дроны и ракеты: по всей территории Украины – тревога, работает ПВО
13 июня 2023, 02:47Читати новину українською
Военные так называемой "второй армии мира" в ночь на 13 июня нанесли очередной массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Поэтому по всей территории страны звучали воздушные тревоги.
Сирены начали выть около половины 2 ночи на Юге. Вскоре карта воздушных тревог "краснела", пока во всех областях Украины не начали предупреждать о возможной ракетной или дроновой атаке.
Читайте также Авиация России несколько снизила активность: в Воздушных силах назвали причину
Воздушная тревога: что известно об атаке
13 июня03:52 Сирены также запустили для жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской и Волынской областей. На эту минуту карта воздушных тревог "покраснела" полностью.03:47 Сирены предупреждают об угрозе с неба жителей Ивано-Франковской области, а через минуту – Тернопольской.
03:44 В Киевской ОВА подтвердили работу ПВО в области. Жителей призвали оставаться в укрытиях и не покидать их, пока не будет отбоя.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– отмечают в ОВА.
12 июня22:21 Мониторинговый канал Monitor сообщил, что из аэродрома "Оленья" вылетели сразу 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.