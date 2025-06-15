Зафиксированы новые пуски "Шахедов": где сейчас объявлена тревога

Россия продолжает ежедневный террор украинских городов. Вечером 15 июня враг снова запустил ударные дроны типа "Шахед".

В ряде областей была объявлена тревога, фиксируют движение российских беспилотников, передает 24 Канал.

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Куда направляются вражеские "Шахеды"