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24 Канал Новости Украины Зафиксированы новые пуски "Шахедов": где сейчас объявлена тревога
15 июня, 21:46
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Зафиксированы новые пуски "Шахедов": где сейчас объявлена тревога

Дмитрий Усик

Россия продолжает ежедневный террор украинских городов. Вечером 15 июня враг снова запустил ударные дроны типа "Шахед".

В ряде областей была объявлена тревога, фиксируют движение российских беспилотников, передает 24 Канал.

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Куда направляются вражеские "Шахеды"

 

22:15, 15 июня

Внимание! Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины.

22:02, 15 июня

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

21:51, 15 июня

Внимание! Харьковщина – угроза применения вражеских ударных БпЛА.

21:39, 15 июня

Новая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на юг.

21:33, 15 июня

Внимание! Вражеские БпЛА на Черниговщине и Сумщине продолжают движение на юго-запад.

21:25, 15 июня

Новые пуски дронов из Брянска, Орла и Шаталово, передают мониторы.

20:58, 15 июня

Внимание! Вражеские БпЛА на севере Черниговщины и Сумщины курсом на юг!