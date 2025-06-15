Зафиксированы новые пуски "Шахедов": где сейчас объявлена тревога
Россия продолжает ежедневный террор украинских городов. Вечером 15 июня враг снова запустил ударные дроны типа "Шахед".
В ряде областей была объявлена тревога, фиксируют движение российских беспилотников, передает 24 Канал.
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Куда направляются вражеские "Шахеды"
Внимание! Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины. Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! Внимание! Харьковщина – угроза применения вражеских ударных БпЛА. Новая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на юг. Внимание! Вражеские БпЛА на Черниговщине и Сумщине продолжают движение на юго-запад. Новые пуски дронов из Брянска, Орла и Шаталово, передают мониторы. Внимание! Вражеские БпЛА на севере Черниговщины и Сумщины курсом на юг!
Внимание! Вражеские ударные БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины.
Внимание! Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
Внимание! Харьковщина – угроза применения вражеских ударных БпЛА.
Новая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на юг.
Внимание! Вражеские БпЛА на Черниговщине и Сумщине продолжают движение на юго-запад.
Новые пуски дронов из Брянска, Орла и Шаталово, передают мониторы.
Внимание! Вражеские БпЛА на севере Черниговщины и Сумщины курсом на юг!