Украину атакуют российские дроны: где сейчас есть опасность
Российская армия в ночь на 15 января запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.
Где сейчас воздушная тревога?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Группы вражеских БпЛА в акватории Черного моря движутся в направлении Затоки, Сергеевки.
БпЛА приближается к Житомиру с севера.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Угроза применения баллистического вооружения из Белгородской области России.
БПЛА на севере Харьковщины, курс южный.
БПЛА на юге Киевщины заходит на Виннитчину в направлении Житомирщины.
БПЛА на северной границе Киевской и Житомирской областей, курс западный.
Новые БПЛА на востоке Сумщины в западном направлении.
БПЛА мимо Мироновки (Киевская область) в направлении Белой Церкви.
БПЛА на западе Черниговщины, вектором движения на Киев.
Несколько БПЛА на Донетчине, кружат в районе Доброполья.
БПЛА мимо Пирятин (Полтавщина), курс западный (Киевщина).