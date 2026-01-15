Украину атакуют российские дроны: где сейчас есть опасность

Российская армия в ночь на 15 января запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем регионе объявлена тревога – немедленно направляйтесь в укрытие.

К теме Враг атаковал Киев реактивными БпЛА: все ли дроны удалось сбить

Где сейчас воздушная тревога?

