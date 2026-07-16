16 июля, 23:58
Над Украиной вновь разлетелись "Шахеды": где сейчас объявлена тревога
Вечером 16 и ночью 17 июля российская армия вновь нанесла удары по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в областях объявлена воздушная тревога.
За передвижением вражеских дронов следит "24 Канал" со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.
Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту