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24 Канал Новости Украины Над Украиной вновь разлетелись "Шахеды": где сейчас объявлена тревога
16 июля, 23:58
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Над Украиной вновь разлетелись "Шахеды": где сейчас объявлена тревога

Владислав Кравцов

Вечером 16 и ночью 17 июля российская армия вновь нанесла удары по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в областях объявлена воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит "24 Канал" со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативную информацию о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту

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Атака дронами-камикадзе
Воздушная тревога Воздушные силы ВСУ
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