Над Украиной вновь разлетелись "Шахеды": где сейчас объявлена тревога

Вечером 16 и ночью 17 июля российская армия вновь нанесла удары по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". В связи с этим в областях объявлена воздушная тревога.

За передвижением вражеских дронов следит "24 Канал" со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ. Если в вашем населенном пункте прозвучала тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите карту