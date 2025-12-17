Россияне снова пустили "Шахеды" по Украине: где сейчас есть тревога

Вечером 17 декабря российская армия в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

