Россияне снова пустили "Шахеды" по Украине: где сейчас есть тревога
Вечером 17 декабря российская армия в очередной раз запустила свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Россия сильно изменила "Шахеды": авиаэксперт сказал, что сейчас является серьезной угрозой для Украины
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
Ударные БПЛА с Сумщины на Полтавщину. БПЛА на юге от Запорожья, курс на город. Беспилотники на севере Сумщины, курс на н.п. Терны. БПЛА в Одесской области в направлении н.п. Сергеевка. БПЛА на юге от Запорожья, курс на восток. БПЛА на востоке Харьковщины, курс на н.п. Шевченково. БПЛА на Харьков с севера. Кривой Рог – БПЛА в направлении города! БПЛА в Одесскую область из акватории Черного моря. Кривой Рог – БПЛА в направлении города! БПЛА на Черниговщине курсом на Славутич с севера. БПЛА на Одесскую область (н.п. Сергеевка) из акватории Черного моря.
Ударные БПЛА с Сумщины на Полтавщину.
БПЛА на юге от Запорожья, курс на город.
Беспилотники на севере Сумщины, курс на н.п. Терны.
БПЛА в Одесской области в направлении н.п. Сергеевка.
БПЛА на юге от Запорожья, курс на восток.
БПЛА на востоке Харьковщины, курс на н.п. Шевченково.
БПЛА на Харьков с севера.
Кривой Рог – БПЛА в направлении города!
БПЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.
Кривой Рог – БПЛА в направлении города!
БПЛА на Черниговщине курсом на Славутич с севера.
БПЛА на Одесскую область (н.п. Сергеевка) из акватории Черного моря.