20:12, 20 апреля

Есть информация о пострадавших – их количество и состояние уточняются,
– написал мэр Харькова Игорь Терехов после атаки вражеским дроном по городу.

20:04, 20 апреля

Еще один взрыв было слышно в Харькове, пишет Суспильне.

20:02, 20 апреля

Вражеский БПЛА атаковал Холодногорский район Харькова. Последствия – уточняем,
– написал мэр Харькова Игорь Терехов.

20:01, 20 апреля

Взрыв было слышно в Харькове, пишет Суспильне.

17:45, 20 апреля

БПЛА – в пригороде Харькова.