23 февраля, 22:54
В небе над Украиной снова летают "Шахеды": для каких областей есть угроза

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 23 февраля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Если в вашем регионе звучала сирена, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Детали о ситуации в небе над Украиной собирает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

23:23, 23 февраля

БПЛА – курсом на Запорожье.

23:04, 23 февраля

Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях! Группы БПЛА – курсом на город.

22:31, 23 февраля

  • Группа БПЛА через Херсонскую область – в направлении Кривого Рога.

  • Несколько групп БПЛА – курсом на Павлоград.

22:12, 23 февраля

  • БПЛА – в направлении Запорожья.

  • Харьковщина: БПЛА мимо Коломака, Старый Мерчик – в северо-западном направлении.

21:36, 23 февраля

  • БПЛА из Донецкой области – в направлении Лозовой (Харьковская область).

  • Несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей.