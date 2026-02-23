В небе над Украиной снова летают "Шахеды": для каких областей есть угроза
Российская армия вечером 23 февраля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.
Если в вашем регионе звучала сирена, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Детали о ситуации в небе над Украиной собирает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно о воздушной тревоге?
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА – курсом на Запорожье. Кривой Рог – оставайтесь в укрытиях! Группы БПЛА – курсом на город. Группа БПЛА через Херсонскую область – в направлении Кривого Рога. Несколько групп БПЛА – курсом на Павлоград. БПЛА – в направлении Запорожья. Харьковщина: БПЛА мимо Коломака, Старый Мерчик – в северо-западном направлении. БПЛА из Донецкой области – в направлении Лозовой (Харьковская область). Несколько групп БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
