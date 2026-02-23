В небе над Украиной снова летают "Шахеды": для каких областей есть угроза

Российская армия вечером 23 февраля снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по областям стала распространяться воздушная тревога.

Если в вашем регионе звучала сирена, немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Детали о ситуации в небе над Украиной собирает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о воздушной тревоге?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте