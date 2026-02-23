Якщо у вашому регіоні лунала сирена, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Деталі щодо ситуації у небі над Україною збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Підходи дещо змінились: генерал армії розкрив тактику масованих ударів по Україні

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

23:23, 23 лютого

БпЛА – курсом на Запоріжжя.

23:04, 23 лютого

Кривий Ріг – залишайтесь в укриттях! Групи БпЛА – курсом на місто.

22:31, 23 лютого

  • Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Кривого Рогу.

  • Декілька груп БпЛА – курсом на Павлоград.

22:12, 23 лютого

  • БпЛА – у напрямку Запоріжжя.

  • Харківщина: БпЛА повз Коломак, Старий Мерчик – у північно-західному напрямку.

21:36, 23 лютого

  • БпЛА із Донеччини – у напрямку Лозової (Харківщина).

  • Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.