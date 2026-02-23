Якщо у вашому регіоні лунала сирена, негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Деталі щодо ситуації у небі над Україною збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА – курсом на Запоріжжя.
Кривий Ріг – залишайтесь в укриттях! Групи БпЛА – курсом на місто.
Група БпЛА через Херсонщину – у напрямку Кривого Рогу.
Декілька груп БпЛА – курсом на Павлоград.
БпЛА – у напрямку Запоріжжя.
Харківщина: БпЛА повз Коломак, Старий Мерчик – у північно-західному напрямку.
БпЛА із Донеччини – у напрямку Лозової (Харківщина).
Декілька груп БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей.