"Шахеды" залетели на Запад Украины: в ряде областей была воздушная тревога и работали силы ПВО

Карта воздушных тревог начала "краснеть" от Днепропетровской и Запорожской областей. Тогда же стало известно, что причиной тому стал запуск "Шахедов".
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Воздушная тревога 3 июля: хронология05:52
Отбой объявили уже и на Хмельнитчине и Буковине. Ожидаем отчет Воздушных сил о боевой работе.04:50
Отбой в Винницкой области. "Красными" пока остались Хмельницкая и Черновицкая.04:40
В Хмельницкой области слышны взрывы. В Воздушных силах сообщили, что это работа ПВО.04:25
В Житомирской области уже отбой.04:10
Житомирская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Объявлена тревога.04:00
По состоянию на данный момент отбой также в Черкасской области. Три области западнее – "красные".03:50
В Одесской области – отбой ракетной угрозы.03:45
Воздушная тревога на данный момент объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях, а также продолжается в Винницкой, Черкасской и Одесской. Дроны все еще есть в украинском небе. Также есть угроза пуска "Калибров" с акватории Черного моря.03:02
Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях02:48
Об отбое воздушной тревоги предупредили также жителей Донецкой области.02:46
Воздушную тревогу также объявили для проживающих в Винницкой области. В то же время, отбой воздушной тревоги на Днепропетровской.02:35
Сирены предупредили об угрозе с неба жителей Черкасской области.02:19
Воздушные силы отметили, что в Кировоградской области слышали звуки работы ПВО.02:17
СМИ сообщили о том, что взрывы слышали в Кировоградской области.01:55
СМИ пишут о взрывах в Запорожской области.01:27
Стало известно о взрывах на Николаевщине и в Константиновке Донецкой области.01:15
Воздушную тревогу объявили жителям Кировоградщины.01:11
Также о взрывах сообщают в Херсонской области.00:48
СМИ пишут о взрывах Николаевской и Днепропетровской.00:16
Сирены включены в Николаевской и Херсонской областях.00:05
Сообщили об угрозе с неба жителей Донецкой области.00:00
Воздушная тревога была объявлена для жителей Днепропетровской и Запорожской областей.