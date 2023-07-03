"Шахеды" залетели на Запад Украины: в ряде областей была воздушная тревога и работали силы ПВО

В ночь на 3 июля в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Причиной тому стала атака нашего государства дронами-камикадзе.

Карта воздушных тревог начала "краснеть" от Днепропетровской и Запорожской областей. Тогда же стало известно, что причиной тому стал запуск "Шахедов".

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Воздушная тревога 3 июля: хронология

Отбой объявили уже и на Хмельнитчине и Буковине. Ожидаем отчет Воздушных сил о боевой работе.Отбой в Винницкой области. "Красными" пока остались Хмельницкая и Черновицкая.В Хмельницкой области слышны взрывы. В Воздушных силах сообщили, что это работа ПВО.В Житомирской области уже отбой.Житомирская область – угроза применения врагом ударных БПЛА! Объявлена тревога.По состоянию на данный момент отбой также в Черкасской области. Три области западнее – "красные".В Одесской области – отбой ракетной угрозы.Воздушная тревога на данный момент объявлена в Хмельницкой и Черновицкой областях, а также продолжается в Винницкой, Черкасской и Одесской. Дроны все еще есть в украинском небе. Также есть угроза пуска "Калибров" с акватории Черного моря.Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областяхОб отбое воздушной тревоги предупредили также жителей Донецкой области.Воздушную тревогу также объявили для проживающих в Винницкой области. В то же время, отбой воздушной тревоги на Днепропетровской.Сирены предупредили об угрозе с неба жителей Черкасской области.Воздушные силы отметили, что в Кировоградской области слышали звуки работы ПВО.СМИ сообщили о том, что взрывы слышали в Кировоградской области.СМИ пишут о взрывах в Запорожской области.Стало известно о взрывах на Николаевщине и в Константиновке Донецкой области.Воздушную тревогу объявили жителям Кировоградщины.Также о взрывах сообщают в Херсонской области.СМИ пишут о взрывах Николаевской и Днепропетровской.Сирены включены в Николаевской и Херсонской областях.Сообщили об угрозе с неба жителей Донецкой области.Воздушная тревога была объявлена для жителей Днепропетровской и Запорожской областей.