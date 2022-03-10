Воздушная тревога на Черниговщине – всем в укрытие

По всей территории Черниговской области объявили воздушную тревогу. Жильцам нужно спуститься в укрытие.

В укрытиях нужно находиться до тех пор, пока сирена не оповестит об отбое тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если поблизости нет специально обустроенных укрытий, то вы можете спуститься в подвал. Если и такой возможности нет, тогда нужно закрыться в ванной комнате.

Карту укрытий Черниговской области вы можете найти здесь.

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