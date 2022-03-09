Воздушная тревога в Харькове и Виннице – всем в укрытие

В Виннице и Харькове объявили воздушную тревогу. Жителям всех городов рекомендуют спуститься в укрытие.

В укрытиях следует находиться до отбоя тревоги. Не пренебрегайте своей безопасностью.

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Если нет специально обустроенных укрытий поблизости, можно спуститься в подвал. Если и нет такой возможности, тогда нужно закрыться в ванной комнате.

Карту укрытий в Харькове и Виннице можно найти по ссылке, нажав на название города.

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