Воздушная тревога в Харькове и Запорожье: все в укрытие

1 марта 2022 , 18:43
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Воздушная тревога была объявлена в Харькове и Запорожье. Там людей призывают немедленно перейти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в 18.42 1 марта. Сирены раздаются из-за угрозы попадания ракет.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

Воздушная тревога в Харькове и Запорожье

Харьков! Запорожье! Воздушная тревога!
– говорится в сообщении.

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Автор: Діана Квасневська