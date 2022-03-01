Воздушная тревога в Харькове и Запорожье: все в укрытие
1 марта 2022 , 18:43Читати новину українською
Воздушная тревога была объявлена в Харькове и Запорожье. Там людей призывают немедленно перейти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали в 18.42 1 марта. Сирены раздаются из-за угрозы попадания ракет.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
Воздушная тревога в Харькове и Запорожье
Харьков! Запорожье! Воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
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