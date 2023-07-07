КГВА временно не будет извещать о воздушной тревоге: что произошло и где узнавать об угрозе

Жителей и гостей Киева временно не будут сообщать о начале и отбое воздушной тревоги. Людей просят отнестись с пониманием и предлагают альтернативный источник информации.

Соответствующее сообщение появилось на телеграме Киевской городской военной администрации. В ведомстве отметили, что временно информации о воздушной тревоге предоставлять не будут.

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Почему не будет уведомлений

Как отмечают в КГВА, причиной этого стали "проблемы с "экстренными оповещениями". Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Как на это отреагировали жители Киева

В КГВА призвали следить за сообщениями о воздушной тревоге в приложении "Киев Цифровой". По этим ссылкам вы сможете загрузить его на Android и iOS.

Поскольку существуют проблемы с "экстренными оповещениями", то людям во время последней воздушной тревоги приходили альтернативные. В частности, такого рода, который использовали, когда тестировали ГСЧС осенью 2022 года. И это некоторых сильно испугало.

На это иронически отреагировал военный Николай Кущ. Он вообразил ситуацию, когда стоит в душе.

Стою себе в душе, слышу этот звук, ну, думаю, это одно из двух: либо телефон нахватался воды, либо взорвали ЗАЭС,

– пишет он.

В твиттере также активно отреагировали на уведомления от ГСЧС.

"Оба извещения пришли действительно намного позже... Власти Украины и "Киев Цифровой" были быстрее", – написал один из пользователей.

Другая в шутку заметила, что ГСЧС "решила сегодня отпраздновать мой переезд в Киев". Она добавила, что очень благодарна за это, но "больше не надо".

"Киев нежный и трогательный. Эффектно завершает день таксист, в которого визжит уведомление в стиле ядерка: "Я подключен к СБУ, а профессии таксист как таковой нет", – пишут в твиттере.

Другая пользователька тоже рассказала об извещении ГСЧС. Она заметила, что ей ничего не пришло.

Но я так привыкла к инфаркту задницы от "Киев Цифровой", что, может, и не заметила бы. Нет, ничего против не имею, спасибо – я даже пьяная тогда ползу в коридор. Пусть лучше так, чем ничего...,

– добавила она.

"За окном покричала сирена, потом покричал "Киев Цифровой", а потом еще ГСЧС. Не кричите на меня", – попросила другая пользовательница.

Мы же вас призываем не игнорировать воздушную тревогу. Как только прозвучит сирена или поступит уведомление от того же "Киева Цифрового", немедленно отправляйтесь к укрытию и оставайтесь там, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.