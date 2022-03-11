Воздушная тревога в Киеве – немедленно в укрытие

В Киеве в ночью на 11 марта объявили воздушную тревогу. Предупредительные сирены начали звучать там окололо 2:30.

Сохраняйте спокойствие и направляйтесь к ближайшему укрытию. Помогите добраться туда близким и соседям. Возьмите с собой самые важные вещи.

Читайте также В Киеве работает большинство магазинов и аптек, все коммунальщики – в работе

Официальные ресурсы сообщат, когда покидать укрытие будет безопасно. Пожалуйста, не выходите оттуда, пока не услышите сигнал об отбое тревоги.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!