В Киеве – угроза ракетного удара, немедленно в укрытие

В Киеве 2 марта в 12:36 начали раздаваться предупредительные сирены. В столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.

Всем местным жителям нужно немедленно укрыться в ближайшем укрытии. Сохраняйте спокойствие и возьмите с собой самые важные вещи.

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Напоминаем: об отбое воздушной тревоги сообщит отдельный сигнал. Пока не услышите его, не покидайте укрытие. Это важно!

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