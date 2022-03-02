В Киеве – угроза ракетного удара, немедленно в укрытие
2 марта 2022 , 12:39Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Госспецсвязи
В Киеве 2 марта в 12:36 начали раздаваться предупредительные сирены. В столице снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара.
Всем местным жителям нужно немедленно укрыться в ближайшем укрытии. Сохраняйте спокойствие и возьмите с собой самые важные вещи.
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Напоминаем: об отбое воздушной тревоги сообщит отдельный сигнал. Пока не услышите его, не покидайте укрытие. Это важно!
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