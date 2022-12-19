В Киеве и ряде областей звучала тревога: Россия атаковала "Шахидами"
Источник:Карта воздушных тревог
Ночью 19 декабря в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Все из-за угрозы атаки иранскими дронами-камикадзе, активно применяемыми Россией.
Сообщалось также о взрывах в районе Белой Церкви. По информации областной военной администрации, сообщает 24 канал, работала ПВО.
Кстати Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО
Где объявили тревогу
- Киев и Киевская область,
- Николаевская область,
- Запорожская,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Луганская область и АР Крым.
В большинстве регионов после 3 ночи объявили об отбое. Но ситуация в центральных областях, в частности Киевской области, по состоянию на 03:30 оставалась напряженной.
Движение дронов
В телеграм-каналах еще передл полуночью появилась информация о движении иранских "Шахидов". Около 23:10 об угрозе дронов предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что было сбито вражеского беспилотника в области. Вскоре стало известно о движении дронов вдоль Днепра в сторону столицы.
К слову, вечером 18 декабря взрывы слышали в Винницкой области. В сети писали, что видели по меньшей мере 1 дрон в регионе. Пока официальных сообщений не было.
Разведка предупреждала, что Россия получила новую партию "Шахидов" от Ирана. Потому и возобновились атаки дронами. Хотя отмечают, что новая партия Shahed-136 явно меньше предыдущих. В частности, об этом свидетельствует факт, что во время массированной атаки 16 декабря дроны не использовались.