Ночью 19 декабря в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Все из-за угрозы атаки иранскими дронами-камикадзе, активно применяемыми Россией.

Сообщалось также о взрывах в районе Белой Церкви. По информации областной военной администрации, сообщает 24 канал, работала ПВО.

Кстати Россияне атакуют дронами: в Винницкой области слышали звуки взрывов, могла сработать ПВО

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область,

Николаевская область,

Запорожская,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Винницкая,

Черкасская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Луганская область и АР Крым.

В большинстве регионов после 3 ночи объявили об отбое. Но ситуация в центральных областях, в частности Киевской области, по состоянию на 03:30 оставалась напряженной.

Движение дронов

В телеграм-каналах еще передл полуночью появилась информация о движении иранских "Шахидов". Около 23:10 об угрозе дронов предупреждал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что было сбито вражеского беспилотника в области. Вскоре стало известно о движении дронов вдоль Днепра в сторону столицы.

Если слышите сирены, следует немедленно спуститься в укрытие. Движение беспилотников невозможно точно спрогнозировать, поэтому не стоит подвергать себя опасности.

К слову, вечером 18 декабря взрывы слышали в Винницкой области. В сети писали, что видели по меньшей мере 1 дрон в регионе. Пока официальных сообщений не было.

Разведка предупреждала, что Россия получила новую партию "Шахидов" от Ирана. Потому и возобновились атаки дронами. Хотя отмечают, что новая партия Shahed-136 явно меньше предыдущих. В частности, об этом свидетельствует факт, что во время массированной атаки 16 декабря дроны не использовались.