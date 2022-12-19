Повідомляли також про вибухи в районі Білої Церкви та інших районів Київщини. За інформацією обласної військової адміністрації, повідомляє 24 канал, працювала ППО.

До речі Росіяни атакують дронами: на Вінниччині чули звуки вибухів, могла спрацювати ППО

Де оголошували тривогу

Київ та Київська область,

Миколаївська область,

Запорізька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Вінницька,

Черкаська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Луганська область та АР Крим.

У більшості регіонів після 3 ночі оголосили про відбій. Та ситуація у центральних областях, зокрема на Київщині, станом на 03:30 залишалася напруженою.

Рух дронів

У телеграм-каналах ще перед північчю з'явилась інформація про запуск іранських "Шахідів". Близько 23:10 про загрозу дронів попереджав глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголошував, що було збиття ворожого безпілотника в області. Згодом стало відомо про рух дронів уздовж Дніпра у бік столиці.

Зверніть увагу! Якщо чуєте сирени, слід негайно спуститись в укриття. Рух безпілотників неможливо точно спрогнозувати, тому не варто наражати себе на небезпеку.

До речі, ввечері 18 грудня вибухи чули у Вінницькій області. У мережі писали, що бачили щонайменше 1 дрон в регіоні. Наразі офіційних повідомлень не було.

Розвідка попереджала, що Росія отримала нову партію "Шахідів" від Ірану. Тому й відновились атаки дронами. Хоча зазначають, що нова партія Shahed-136 явно менша, ніж попередні. Зокрема, про це свідчить факт, що під час масованої атаки 16 грудня дрони не використовували.