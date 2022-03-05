Соответствующую информацию они обнародовали в 6:55 5 марта. Эту тревогу объявили на 10 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россияне танками развалили кладбище и расстреляли местного под Киевом

Сирены в Киеве

Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!

– сообщили в КГГА.

Всех людей призвали срочно проследовать в укрытие гражданской защиты.



Что надо поставить в аптечку / инфографика 24 канала

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