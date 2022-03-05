Відповідну інформацію вони оприлюднили о 6:55 5 березня. Цю тривогу оголосили на 10 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Росіяни танками розвалили кладовище й розстріляли місцевого під Києвом

Сирени у Києві

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога!

– повідомили в КМДА.

Всіх людей закликали терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.



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