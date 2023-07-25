Так 24 Каналу объяснила действия врага руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она добавила, что в случае потери моста у россиян возникнут значительные проблемы с логистикой на фронте. Использование путей по суше займет немало времени.

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Крымский мост – тревога

После "хлопка" 17 июля на Крымском мосту, россияне взялись проверять системы оповещения, чем не на шутку напугали автомобилистов. 20 июля несколько раз раздавался сигнал воздушной тревоги.

Им (россиянам – 24 Канал) многое грезится – там много испарений, вода кипит фактически. Шторм с моря и с неба их смущает и они переживают за то, что эта конструкция не так уж надежна, неоднократно повреждена, поэтому может испытать техногенную обычную усталость,

– сказала Гуменюк.

Раньше "крайне нестабильной конструкцией" назвали Крымский мост и в украинской разведке и призывали всех, кто не причастен к войне против Украины, не пользоваться им.

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Взрывы на складах

Накануне в Крыму раздалась серия взрывов. Крымские партизаны в телеграмм-канале сообщили о вероятном уничтожении партии ракет П-800 "Оникс", которыми российские войска несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.

"Очень вероятно, что там были именно эти ракеты. И, в отличие от невысокоточных ракет россиян, работа была достаточно прицельной. Поэтому будем надеяться, что получим официальное подтверждение и нашими высокоточными попаданиями их невысокоточные ракеты больше к нам не прилетят", – отметила спикер.

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