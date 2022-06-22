Воздушная тревога во многих областях, в Харькове в очередной раз слышали взрывы

Из-за угрозы вражеских обстрелов 22 июня во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Харькове снова слышали взрывы, так что не оставляйте укрытий.

В результате вражеских обстрелов часто гибнут мирные жители, ведь российские снаряды нередко прилетают в жилые районы. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и немедленно уходите в безопасное место.

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Во многих областях Украины – воздушная тревога

Приблизительно в 22:00 во многих украинских городах начали раздаваться сирены из-за угрозы очередного обстрела. Воздушная тревога была объявлена в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

в Полтавской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть 79 дней назад.

В 2 городах уже слышали взрывы

По состоянию на 23:30 воздушная тревога была отменена во всех областях, кроме Харьковской и Луганской.

В Харьковской области воздушную тревогу объявили в 22:06. Уже через 2 минуты местные жители стали сообщать первые звуки взрывов.

Также о взрывах сообщили в местных телеграм-каналах Днепра, где воздушная тревога была объявлена ​​в 22:17. Их слышали в пригороде областного центра.

Пока неизвестно, были ли это звуки работы нашей противовоздушной обороны, или в города действительно прилетели российские ракеты. Официальной информации на этот счет пока нет.

Как бы то ни было, не оставляйте укрытий до сообщения об отбое воздушной тревоги. Также не стоит публиковать адрес "прилетов" вражеских снарядов и фото или видео с обстрелов, если они произошли. Эта информация только помогает оккупантам корректировать огонь.

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Кратко о недавних обстрелах Харькова

Российские оккупанты снова начали беспощадно бить по Харькову. В частности, днем ​​21 июня в город в очередной раз прилетели вражеские снаряды. Позже сообщили, что обстрел вызвал гибель 4 человек. К сожалению, в результате осколковых ранений оборвалась жизнь 8-летнего ребенка.

Харьков обстреливали из реактивных систем залпового огня, которые могут бить в нескольких десятках километров от города. Одна из ракет попала по объекту метрополитена. Из-за взрывов в одном из районов города начался пожар, а в других – возникли перебои со светом, водой и связью.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне усилили обстрелы и совершают террор против мирного населения, ведь не могут добиться успеха в боях против украинских защитников.

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