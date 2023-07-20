Некоторые даже наивно отметили, что такие учения звучали страшнее любой атаки. Сообщения об этом появились в российских телеграмм-каналах и СМИ, пишет 24 Канал.

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На Крымском мосту объявили воздушную тревогу

В сети распространили видео из салона авто, которое стояло в пробке. На нем было хорошо слышно предупреждение оповещающей системы: "Внимание, воздушная тревога. Всем покинуть мост", хотя самой угрозы не было. Также мимо колонны гражданских автомобилей разъезжала полиция.

Хотя учитывая длину моста, пробки и скорость вероятной атаки, трудно представить, как быстро водители смогли бы забраться из сооружения над проливом. Ведь после "хлопка", по данным росСМИ, сегодня движение осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе колоннами до 50 легковых авто, из-за чего образуются пробки.

Поэтому лучшей рекомендацией для россиян могло быть не оставлять наспех мост, а соблюдать законодательство и отказаться от посещения оккупированных территорий чужих государств.

На Крымском мосту объявили тревогу: видео

Также по данным СМИ, ссылающимся на очевидцев, во время тревоги со стороны Керчи собралась пробка из нескольких сотен машин. И в мгновение ока их всех развернули обратно в сторону Крыма.

Впоследствии выяснилось, что причиной объявления воздушной тревоги на Крымском мосту стали учения войск ПВО. Она была частью этих учений.

Трепали россияне нервы своим соотечественникам недолго. Сразу после проведения учений и остановки оповещения движение по Крымскому мосту возобновилось.

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