Момент объявления воздушной тревоги попал на видео, передает 24 Канал. Из-за опасности пресс-конференцию политиков пришлось досрочно завершить.

Читайте также Зеленский назначил экс-главукома Залужного послом Украины в Великобритании

Воздушная тревога 9 мая

Глава государства также спросил Метсолу, какие у нее ощущения от звуков сирены. На это президент Европарламента ответила, что чувствует себя встревоженной.

И это 9 мая. Это их (россиян, – 24 Канал) реальное отношение к борьбе с нацизмом. Эта их реальность, она вот такая,

– лаконично добавил глава государства.

После этого пресс-конференция, которая проходила во дворе Офиса Президента, была завершена.

Во время встречи политиков прозвучала воздушная тревога / Видео: "Радио Свобода"

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в День Европы приняла участие во втором Международном саммите городов и регионов. На мероприятии также присутствовали Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, народные депутаты, чиновники, представители украинских и иностранных органов самоуправления.

Россияне не перестают атаковать Украину