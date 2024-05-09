Момент оголошення повітряної тривоги потрапив на відео, передає 24 Канал. Через небезпеку пресконференцію політиків довелося достроково завершити.
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Повітряна тривога 9 травня
Глава держави також запитав Мецолу, які у неї відчуття від звуків сирени. На це президентка Європарламенту відповіла, що почувається стривоженою.
І це 9 травня. Це їхнє (росіян, – 24 Канал) реальне ставлення до боротьби з нацизмом. Ця їхня реальність, вона ось така,
– лаконічно додав глава держави.
Після цього пресконференція, яка проходила на подвір'ї Офісу Президента, була завершена.
Під час зустрічі політиків пролунала повітряна тривога / Відео: "Радіо Свобода"
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у День Європи взяла участь у другому Міжнародному саміті міст і регіонів. На заході також були присутні Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, народні депутати, урядовці, представники українських та іноземних органів самоврядування.
Росіяни не припиняють атакувати Україну
- Російські війська вдарили по Миколаївщині удень 9 травня. У Повітряних силах повідомляли, що на регіон летять ракети з Чорного моря. За інформацією від моніторингових каналів, ракет було дві. Повідомляють, що це могли бути ракети X-59.
- Вибух також пролунав у місті Прилуки, що на Чернігівщині. Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Вночі 8 травня російські військові тероризували Україну за допомогою ракет різного типу та "Шахедів". Зокрема, фіксувалися пуски з бомбардувальників Ту-95МС, на Україну летіли "Калібри", а також "Кинджал".
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Всього українським оборонцям вдалося знищити 59 з них.