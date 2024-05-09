Місцеві жителі повідомили про вибух о 14:37. Наразі на Чернігівщині оголошена повітряна тривога.
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В Чернігівській області пролунав вибух
У Прилуках було чутно вибух,
– написали журналісти.
В Україні також зберігається загроза балістики з північно-східного напрямку.
Росіяни 8 травня здійснили масовану атаку
- Вночі 8 травня російські військові тероризували Україну за допомогою ракет різного типу та "Шахедів". Зокрема, фіксувалися пуски з бомбардувальників Ту-95МС, на Україну летіли "Калібри", а також "Кинджал".
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час масованої атаки на Україну 8 травня росіяни застосували 76 засобів повітряного нападу. Всього українським оборонцям вдалося знищити 59 з них.
- Ціллю росіян цього разу знову стала енергоструктура нашої держави. Як повідомили у Міненерго, ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах – у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
- Внаслідок атаки дві українські ГЕС було повністю виведено з експлуатації. За словами Укргідроенерго, на сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.