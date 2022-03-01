Воздушная тревога в Ровненской области: все в укрытие

Воздушную тревогу объявили в Ровненской области. Людей призвали прятаться в укрытие.

Соответствующее заявление обнародовал в телеграмме глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Об этом сообщили 1 марта в 05:14.

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В ровенские области воздушная тревога

Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область. В 05: 13 1 марта,

– написал глава ОГА.

Кроме того, воздушную тревогу также объявили на Тернопольщине и Волыни. Людей призывают перейти в укрытие и быть там до тех пор, пока не объявят о завершении тревоги.

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