Воздушная тревога в Ровно и Волыни: все в укрытие

Воздушная тревога в Ровно и Волыни. Всех людей призывают прятаться в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в 16.37 7 марта. Людей призывают реагировать на сирены.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

На Волыни и в Ровно сирены

Внимание, всем в укрытие. Воздушная тревога на Волыни и в Ровно,

– говорится в сообщении.

Людей призывают немедленно уходить в укрытие, ведь снаряды врага попадают в жилые дома в украинских городах.

Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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