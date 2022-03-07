Воздушная тревога в Ровно и Волыни: все в укрытие
7 марта 2022 , 16:40Читати новину українською
Воздушная тревога в Ровно и Волыни. Всех людей призывают прятаться в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали в 16.37 7 марта. Людей призывают реагировать на сирены.
Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
На Волыни и в Ровно сирены
Внимание, всем в укрытие. Воздушная тревога на Волыни и в Ровно,
– говорится в сообщении.
Людей призывают немедленно уходить в укрытие, ведь снаряды врага попадают в жилые дома в украинских городах.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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