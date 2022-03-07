Відповідну інформацію оприлюднили о 16:37 7 березня. Людей закликають реагувати на сирени.

Зауважте Повітряна тривога у Рівному та на Волині: всі в укриття

На Волині та у Рівному сирени

Увага, всім в укриття. Повітряна тривога на Волині та в Рівному,

– мовиться у повідомленні.

Людей закликають негайно йти в укриття, адже снаряди ворога влучають в житлові будинки в українських містах.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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