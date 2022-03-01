Воздушная тревога в Сумах: возможна угроза авиаудара
1 марта 2022 , 20:40Читати новину українською
Источник:телеграмм Дмитрия Живицкого
В Сумах объявили воздушную тревогу! Людям нужно немедленно покинуть дома и бежать в укрытие.
Россияне продолжают атаковать украинские города. Сирены в Сумах прозвучали в 20:30. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что возможна угроза авиаудара.
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Людей просят спуститься в укрытие и не выходить оттуда, пока не будет сигнала отмены тревоги.
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