Воздушная тревога в Тернополе и Надворной: все в укрытие
28 февраля 2022 , 21:18Читати новину українською
Воздушная тревога в Тернополе и Надворной. Людей призывают немедленно спуститься в укрытие.
Воздушная тревога была объявлена в 21:14. Власти призывают людей переместиться в укрытие.
Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Тернополе и Надворной воздушная сирена
Тернополь, Надворная! Воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
Буквально несколько минут назад о тревоге сообщили в Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Волынской областях, Мариуполе, Днепре и Львове.
Пожалуйста, находитесь в укрытиях.
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