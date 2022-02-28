Воздушная тревога в Тернополе и Надворной: все в укрытие

Воздушная тревога в Тернополе и Надворной. Людей призывают немедленно спуститься в укрытие.

Воздушная тревога была объявлена в 21:14. Власти призывают людей переместиться в укрытие.

Важно Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Тернополе и Надворной воздушная сирена

Тернополь, Надворная! Воздушная тревога!

– говорится в сообщении.

Буквально несколько минут назад о тревоге сообщили в Тернопольской, Ровненской, Хмельницкой, Волынской областях, Мариуполе, Днепре и Львове.

Пожалуйста, находитесь в укрытиях.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.