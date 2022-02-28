Повітряну тривогу оголосили о 21:14. Влада закликає людей переміститись в укриття.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Тернополі та Надвірній повітряна сирена

Тернопіль, Надвірна! Повітряна тривога!

– мовиться у повідомленні.

Буквально декілька хвилин тому про тривогу повідомили на Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, Волині, у Маріуполі, Дніпрі та Львові.

Будь ласка, перебувайте в укриттях.



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