Повітряну тривогу оголосили о 21:14. Влада закликає людей переміститись в укриття.
Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
У Тернополі та Надвірній повітряна сирена
Тернопіль, Надвірна! Повітряна тривога!
– мовиться у повідомленні.
Буквально декілька хвилин тому про тривогу повідомили на Тернопільщині, Рівненщині, Хмельниччині, Волині, у Маріуполі, Дніпрі та Львові.
Будь ласка, перебувайте в укриттях.
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