Воздушная тревога в Тернопольской области: все в укрытие

В Тернопольской области объявили воздушную тревогу. Необходимо срочно спускаться в укрытие для своей же безопасности.

Информация о воздушной тревоге появилась в 5 часов 19 минут. Почти одновременно сирены включили на Волыни и в Ровненской области.

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Важно, до сообщения об отбое тревоги – необходимо находиться в укрытии.

До этого воздушную тревогу в Тернопольской области объявляли в 21:14 28 февраля. Угроза была в Тернополе и Надворной.

К слову, 26 февраля в Тернополе с 22:00 до 6:00 начал действовать комендантский час. Соответствующие меры ввели для безопасности тернополян и жителей области.

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