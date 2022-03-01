Воздушная тревога в Тернопольской области: все в укрытие
Источник:Суспільне Тернопіль
В Тернопольской области объявили воздушную тревогу. Необходимо срочно спускаться в укрытие для своей же безопасности.
Информация о воздушной тревоге появилась в 5 часов 19 минут. Почти одновременно сирены включили на Волыни и в Ровненской области.
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Важно, до сообщения об отбое тревоги – необходимо находиться в укрытии.
До этого воздушную тревогу в Тернопольской области объявляли в 21:14 28 февраля. Угроза была в Тернополе и Надворной.
К слову, 26 февраля в Тернополе с 22:00 до 6:00 начал действовать комендантский час. Соответствующие меры ввели для безопасности тернополян и жителей области.
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