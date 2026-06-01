На Украину несутся новые волны "Шахедов": где сейчас есть угроза удара
К вечеру 1 июня российские войска продолжают атаковать Украину новыми волнами "Шахедов" и ударных дронов других типов. Поэтому воздушная тревога из-за угрозы удара раздается в нескольких регионах.
Мониторы и Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о взрывах и последствиях ударов.
Детали российской атаки и последствия
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА на севере и востоке Сумщины курсом на Сумы, Конотоп, Кролевец, Глухов. БПЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев Группа БПЛА из Курской области России на Сумщину, курсом на Сумы, Ромны. БПЛА на Харьков с востока. БПЛА с востока Кировоградщины на Кропивницкий. БПЛА на севере Черниговщины движутся вдоль границы на Киевщину. БПЛА на Запорожье с юга. БПЛА на Чернигов с севера. БПЛА с востока Николаевщины на/против Новоантоновки.
