24 Канал Новости Украины На Украину несутся новые волны "Шахедов": где сейчас есть угроза удара
1 июня, 18:39
Диана Подзигун

К вечеру 1 июня российские войска продолжают атаковать Украину новыми волнами "Шахедов" и ударных дронов других типов. Поэтому воздушная тревога из-за угрозы удара раздается в нескольких регионах.

Мониторы и Воздушные силы ВСУ сообщают о движении вражеских воздушных целей. 24 Канал собрал информацию о взрывах и последствиях ударов.

Детали российской атаки и последствия

19:02, 01 июня

БПЛА на севере и востоке Сумщины курсом на Сумы, Конотоп, Кролевец, Глухов.

БПЛА на севере Харьковщины курсом на Чугуев

18:34, 01 июня

Группа БПЛА из Курской области России на Сумщину, курсом на Сумы, Ромны.

БПЛА на Харьков с востока.

БПЛА с востока Кировоградщины на Кропивницкий.

БПЛА на севере Черниговщины движутся вдоль границы на Киевщину.

18:33, 01 июня

БПЛА на Запорожье с юга.

18:33, 01 июня

БПЛА на Чернигов с севера.

18:31, 01 июня

БПЛА с востока Николаевщины на/против Новоантоновки.

