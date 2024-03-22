Об этом заявил народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза.

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Попадание ракеты в троллейбус и дрона в микроавтобус – какие еще нужны аргументы, чтобы останавливать наземный общественный транспорт во время тревоги? В Киеве и некоторых других городах наземный общественный транспорт останавливается во время тревоги. Сколько еще нужно попаданий, чтобы по всей стране, а не только в Киеве и нескольких городах, наземный общественный транспорт останавливал свою работу во время воздушной тревоги? Остановка наземного транспорта под сирену – должна быть железным правилом для всех городов Украины, без исключений. Нарушение его должно законодательно наказываться,

– заявил Борислав Береза.

Он напомнил, что сегодня во время ракетной и дроновой атаки на Украину произошло минимум два случая попаданий в общественный транспорт.

"В Запорожье ракета попала в троллейбус. В троллейбус, который судя по всему, двигался во время объявленной тревоги. По заявлению советника мэра Мариуполя Андрющенко, в троллейбусе были люди. Есть ли погибшие – пока неизвестно. На Черниговщине вражеский дрон попал в маршрутку с людьми. Маршрутка во время тревоги возвращалась с рынка. Как минимум трое пострадавших", – подчеркнул Береза.

Ранее сообщалось, что Совет обороны Киева еще в 2022 году принял решение об обязательной остановке наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги. Несмотря на ряд петиций об отмене данного решения, городские власти столицы заявляли, что не планируют менять это правило.

В то же время глава парламентской Временной специальной комиссии по вопросам Киева Виталий Безгин в интервью СМИ заявил, что такое правило – это лишь "попытка избежать ответственности" местными властями.