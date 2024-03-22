Про це заявив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

Дивіться також Варто бути обережними: чи здатний ворог повторити атаку цієї ночі

Влучання ракети у тролейбус та дрона у мікроавтобус – які ще потрібні аргументи, щоб зупиняти наземний громадський транспорт під час тривоги? У Києві та деяких інших містах наземний громадський транспорт зупиняється під час тривоги. Скільки ще потрібно влучань, щоб по всій країні, а не лише у Києві та декількох містах, наземний громадський транспорт зупиняв свою роботу під час повітряної тривоги? Зупинка наземного транспорту під сирену – має бути залізним правилом для всіх міст України, без винятків. Порушення його має законодавчо каратися,

– заявив Борислав Береза.

Він нагадав, що сьогодні під час ракетної та дронової атаки на Україну сталося мінімум два випадки влучань у громадський транспорт.

"У Запоріжжі ракета влучила у тролейбус. У тролейбус, який судячи з усього, рухався під час оголошеної тривоги. За заявою радника мера Маріуполя Андрющенка, в тролейбусі були люди. Чи є загиблі – поки невідомо. На Чернігівщині ворожий дрон влучив у маршрутку з людьми. Маршрутка під час тривоги поверталася з ринку. Як мінімум троє постраждалих", – наголосив Береза.

Раніше повідомлялося, що Рада оборони Києва ще у 2022 році ухвалила рішення про обов'язкову зупинку наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Попри низку петицій щодо відміни даного рішення, міська влада столиці заявляла, що не планує змінювати це правило.

Водночас голова парламентської Тимчасової спеціальної комісії з питань Києва Віталій Безгін в інтерв'ю ЗМІ заявив, що таке правило – це лише "спроба уникнути відповідальності" місцевою владою.