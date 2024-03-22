Це не означає, що масована атака точно знову повториться цієї ночі, однак потрібно бути максимально обережними. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.
Дивіться також Окупанти атакували енергетичні об'єкти України: ситуація зі світлом 22 березня
Ворог має технічні можливості
Роман Світан зазначив, що росіяни від Нового року не завдавали масштабних атак по Україні. За три місяці ворог міг підготуватись, знайти цілі.
Також загарбники мають технічну можливість повторити масовану атаку по Україні. Зокрема, це можуть бути спроби завдати ще більшої шкоди об'єктам, які вони атакували вночі 22 березня.
Можливо, щоб дотиснути якісь політичні моменти та намагатись завдати ще більшої шкоди по тих же об'єктах. Тому потрібно бути дуже обережними. Це не означає, що атака буде на 100%, але потрібно бути обережними. Така технічна можливість у них є,
– пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Масований обстріл України: головне
- Вночі 22 березня росіяни масовано обстріляли Україну. Загарбники випустили по нашій державі 88 ракет та 63 дрони-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО та мобільні групи знищили 92 зі 151 повітряної цілі.
- Внаслідок атаки Харків фактично повністю знеструмило. Росіяни випустили 21 ракету по місту. Ситуація у Харкові надскладна, там у посиленому режимі працюють надзвичайні служби. На щастя, енергетики втримали критичну інфраструктуру міста та забезпечили роботу найнеобхідніших обʼєктів.
- Ворог поцілив у найбільшу гідроелектростанцію нашої держави – у Дніпровську, яка розташована у Запоріжжі. Дніпровську ГЕС атакували 8 ракетами. Вона отримала значні пошкодження, однак частково вдалося відновити роботу та запустити обладнання.
- У Запорізькій ОВА повідомили, що окупанти завдали 20 ракетних ударів по місту та області. За попередньою інформацією, є зруйновані приватні будинки та десятки пошкоджених багатоповерхівок.