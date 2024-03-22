Це не означає, що масована атака точно знову повториться цієї ночі, однак потрібно бути максимально обережними. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Ворог має технічні можливості

Роман Світан зазначив, що росіяни від Нового року не завдавали масштабних атак по Україні. За три місяці ворог міг підготуватись, знайти цілі.

Також загарбники мають технічну можливість повторити масовану атаку по Україні. Зокрема, це можуть бути спроби завдати ще більшої шкоди об'єктам, які вони атакували вночі 22 березня.

Можливо, щоб дотиснути якісь політичні моменти та намагатись завдати ще більшої шкоди по тих же об'єктах. Тому потрібно бути дуже обережними. Це не означає, що атака буде на 100%, але потрібно бути обережними. Така технічна можливість у них є,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

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