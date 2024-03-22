Это не означает, что массированная атака точно снова повторится этой ночью, однако нужно быть максимально осторожными. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Враг имеет технические возможности

Роман Свитан отметил, что россияне с Нового года не наносили масштабных атак по Украине. За три месяца враг мог подготовиться, найти цели.

Также захватчики имеют техническую возможность повторить массированную атаку по Украине. В частности, это могут быть попытки нанести еще больший вред объектам, которые они атаковали ночью 22 марта.

Возможно, чтобы дожать какие-то политические моменты и пытаться нанести еще больший вред по тем же объектам. Поэтому нужно быть очень осторожными. Это не означает, что атака будет на 100%, но нужно быть осторожными. Такая техническая возможность у них есть,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Массированный обстрел Украины: главное