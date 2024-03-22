Это не означает, что массированная атака точно снова повторится этой ночью, однако нужно быть максимально осторожными. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Враг имеет технические возможности
Роман Свитан отметил, что россияне с Нового года не наносили масштабных атак по Украине. За три месяца враг мог подготовиться, найти цели.
Также захватчики имеют техническую возможность повторить массированную атаку по Украине. В частности, это могут быть попытки нанести еще больший вред объектам, которые они атаковали ночью 22 марта.
Возможно, чтобы дожать какие-то политические моменты и пытаться нанести еще больший вред по тем же объектам. Поэтому нужно быть очень осторожными. Это не означает, что атака будет на 100%, но нужно быть осторожными. Такая техническая возможность у них есть,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
Массированный обстрел Украины: главное
- Ночью 22 марта россияне массированно обстреляли Украину. Захватчики выпустили по нашему государству 88 ракет и 63 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО и мобильные группы уничтожили 92 из 151 воздушной цели.
- В результате атаки Харьков фактически полностью обесточен. Россияне выпустили 21 ракету по городу. Ситуация в Харькове сверхсложная, там в усиленном режиме работают чрезвычайные службы. К счастью, энергетики удержали критическую инфраструктуру города и обеспечили работу необходимых объектов.
- Враг попал в крупнейшую гидроэлектростанцию нашего государства – в Днепровскую, которая расположена в Запорожье. Днепровскую ГЭС атаковали 8 ракетами. Она получила значительные повреждения, однако частично удалось восстановить работу и запустить оборудование.
- В Запорожской ОВА сообщили, что оккупанты нанесли 20 ракетных ударов по городу и области. По предварительной информации, есть разрушенные частные дома и десятки поврежденных многоэтажек.