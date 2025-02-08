Город уже закончил соответствующую подготовку к нововведениям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий городского головы Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

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Службы Харькова обеспечены самым современным оборудованием

Игорь Терехов рассказал, что 7 февраля Харьков полностью готов к этой современной дифференцированной системе оповещения о возможных обстрелах. По его словам, специалисты настроили высокоэффективный мониторинг угроз. Удалось достичь сокращения времени обнаружения места атаки в 10 раз.

Благодаря новым внедрениям можно будет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Срок обнаружения места обстрела был сокращен с трех минут до 15 – 25 секунд. Это спасает жизни людей. Кроме того, мы обеспечили все службы радиосвязью, и мы имеем самые современные системы видеонаблюдения,

– поделился харьковский мэр.

Напомним, что Харьков постоянно страдает от российских атак. Так, ночью 6 февраля россияне попали по крупнейшему рынку города "Барабашово". 1 февраля вражеские войска нанесли удар по газовой инфраструктуре и частным домам.