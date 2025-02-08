Місто уже закінчило відповідну підготовку до нововведень. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар міського голови Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

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Служби Харкова забезпечені найсучаснішим обладанням

Ігор Терехов розповів, що 7 лютого Харків повністю готовий до цієї сучасної диференційованої системи оповіщення про можливі обстріли. За його словами, фахівці налаштували високоефективний моніторинг загроз. Вдалося досягнути скорочення часу виявлення місця атаки в 10 разів.

Завдяки новим впровадженням можна буде оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

Термін виявлення місця обстрілу був скорочений з трьох хвилин до 15 – 25 секунд. Це рятує життя людей. Крім того, ми забезпечили всі служби радіозв'язком, і ми маємо найсучасніші системи відеоспостереження,

– поділився харківський мер.

Нагадаємо, що Харків постійно потерпає від російських атак. Так, вночі 6 лютого росіяни влучили по найбільшому ринку міста "Барабашово". 1 лютого ворожі війська завдали удару по газовій інфраструктурі та приватних будинках.