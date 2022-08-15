Взрывы слышны в Харькове: мэр предостерег об артиллерийских обстрелах

По состоянию на 23:00 15 августа почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сразу после сигналов в некоторых областях были слышны взрывы.

В частности, о звуках взрывов сообщили жители Харькова. При этом это уже второй раз за вечер, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Взрывы слышны в Харькове

Враг не перестает обстреливать Харьков. Около 22:30 в области объявили воздушную тревогу, а уже в 22:35 слышали взрывы. Тревога длилась полчаса, в 22:56 объявили отбой. Впрочем, уже в 23:02 город снова услышал сигналы сирен и сразу повторные взрывы.

Терехов подчеркнул, что на этот раз удар артиллерийский. К тому же всего за полчаса российские оккупанты совершили на город по меньшей мере две атаки.

Харьков снова под артиллерийским обстрелом. В настоящее время Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен,

– написал он.

Городской глава настойчиво попросил людей находиться в укрытиях и соблюдать правила двух стен, пока не объявят отбой тревоги.