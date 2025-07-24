В Киевской области теперь будет дифференцированный сигнал о тревоге: что это значит

В Киевской области изменили подход к объявлению воздушной тревоги. Сигнал будет звучать в отдельных общинах для предупреждения об опасности.

Нововведение действует с четверга, 24 июля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

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Как работает дифференцированный сигнал воздушной тревоги в Киевской области?

В Киевской области в ночь на 24 июля протестировали новую систему оповещения об угрозе российских атак. Так воздушная тревога включалась не на всей территории региона, а только в тех районах, где существовала реальная угроза.

Система фиксирует вектор движения воздушных целей и подает сигнал туда, где непосредственно является угрозой, а не по всей Киевской области. Николай Калашник сообщил, что такой метод оповещения осуществили совместно с Воздушными Силами и ГСЧС и все отработало надежно и без сбоев.

Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, что соответствует требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса в образовательных учреждениях и остальных сфер, что касается война,

– отметил глава ОВА.

В области в целом продолжается модернизация всей системы оповещения. Для этого устанавливается современное оборудование; цифровые каналы связи. Имеется также резервное питание, что обеспечивает автономную работу даже при отсутствии электроэнергии.



Областная военная администрация стремится, чтобы каждая община Киевщины была вовремя предупреждена и защищена от российских обстрелов.

Напомним, ранее подобную систему успешно ввели в Харьковской области ввели в Харьковской области. Тогда основной причиной внедрения такой системы в регионе и в перспективе по Украине называли точное определение угрозы и уменьшение количества необоснованных остановок работы предприятий.