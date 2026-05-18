СМС-ки о тревоге и дроны: оккупационные власти Крыма на 5-й год войны ввели систему оповещения

С мая 2026 года на территории временно оккупированного Крыма начали объявлять воздушную тревогу через мессенджеры. Сначала для этого даже создали специальный канал в российском "Max". Оповещения об опасности также начали приходить местным в СМС-сообщениях.

А оккупационные власти с 13 мая публикуют информацию о тревоге и в телеграмм-каналах. Подробнее о нововведенных мерах безопасности для полуострова написали на российском ресурсе ForPost.

Что известно о системе оповещения о тревогах в Крыму?

В публикации отмечалось, что в отличие от Крыма, в соседнем Краснодарском крае система оповещения о воздушной опасности действует уже давно – там население получает SMS от региональной системы РСНС.

В Севастополе, по данным издания, сигналы тревоги передаются через соцсети, местные медиа и сирены, тогда как в Крыму долгое время официального предупреждения об опасности не было.

В мониторинговом телеграмм-канале "Крымский ветер" сообщили, что первые SMS с предупреждением о тревоге пользователи начали получать именно 13 мая 2026 года.



Жителям Крыма приходят оповещения об угрозе дронов / "Крымский ветер"

В тот же период советник оккупационного руководителя Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков также начал публиковать сообщения о воздушной опасности в Телеграме.



Телеграм-каналы гауляйтеров предупреждают об угрозах атак на Крым / Скриншот

Стоит напомнить, что о безопасности Крыма задумались еще в 2023-м году. В Севастополе тогда было принято решение наконец запустить систему оповещения о воздушной тревоге. Так называемый "губернатор" Развожаев инициировал внедрение регулярного информирования населения о возможных угрозах.

Важно! Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинцев, которые находятся в оккупированном Крыму, усилить внимание к безопасности своих семей из-за роста интенсивности боевых действий.



Он посоветовал жителям полуострова, по возможности, покидать районы вблизи российских военных объектов или заранее подготовить укрытие.

Полуостров постоянно атакуют дроны: какие цели ударов?

В ночь на 17 мая в оккупированном Крыму зафиксировали серию взрывов в разных районах полуострова, в частности вблизи Балаклавской ТЭС, а также в районах аэродромов Кача, Бельбек и Саки. В Севастополе сообщалось о повреждении линий электропередач и жилых домов в результате падения обломков дронов.

Впоследствии СБУ подтвердила удар по аэродрому Бельбек, где, по данным ведомства, была поражена система управления БпЛА "Орион", наземный пункт управления "Форпост" и другие вражеские военные объекты.

Ранее, 7 мая, спецподразделение "Призраки" атаковало военную инфраструктуру российских сил в Крыму. Тогда сообщалось о поражении коммуникационных узлов, радиолокационных станций, позиций РЭБ и резервуаров с топливом.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук ранее отмечал, что основными целями ударов на полуострове остаются аэродромы и авиационная техника противника. По его словам, часть российской логистики, в частности так называемый сухопутный коридор, работает нестабильно и постепенно теряет эффективность, что создает перспективу его дальнейшего разрушения.